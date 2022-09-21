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Какой будет погода в Петербурге в ближайшие дни? Синоптики дали прогноз

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Петербург оказался на северной периферии циклона. Рассказываем, какой будет погода сегодня и в ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

E. O. / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 сентября, Петербург окажется «на северной периферии далекого циклона», выходящего с юга в Черноземье. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по данным Леуса, в Петербурге обойдется без осадков, а дневная температура составит около +14 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 22 сентября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночь составит +5..+7 градусов, местами в окрестностях до +2, днем +11…+13. Прогноз на пятницу, 23 сентября, аналогичный.

Напомним, накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что на смену циклону придет антициклон, который сделает погоду в Петербурге «тихой и однообразной». Но не в Ленинградской области, на которую надвигаются заморозки.

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