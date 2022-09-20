В гатчинском Музее-усадьбе Щербова нашли тайник. В нем были письма Куприна и револьвер

Необычную находку обнаружили на чердаке в гатчинском Музее-усадьбе Павла Щербова. Там нашли револьвер, письма от Александра Куприна, и кое-что еще. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения культуры в ВКонтакте.
На чердаке в полости бетонного блока нашли револьвер системы «Смит и Вессон» (Smith & Wesson), патроны, письма и телеграммы Александра Куприна Щербову, а также документы XVIII века случайно нашли.
«Согласно действующему законодательству, револьвер и патроны на время отправлены в Гатчинское отделение МВД. После необходимых процедур их вернут в музей», — уточнили сотрудники.
С 23 июля 2020 года Музей-усадьба Щербова закрыта на реставрацию до окончания работ. Еще один клад находили в 2019 году: в нем были альбом с набросками, фамильную печатку «Щербовъ», а также конверт с личными документами.
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