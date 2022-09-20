Правительство Петербурга одобрило проект корректировки бюджета

Доходы должны составить 1,07 трлн рублей: к действующей версии добавят 184 млрд рублей. Основным драйвером стало увеличение поступлений от налога на прибыль организаций, в том числе от «Газпрома». Однако и расходы вырастут на 73,7 млрд, и при этом казна выйдет в профицит на 29 млрд рублей вместо дефицита в текущей версии бюджета.

За счет роста доходов увеличатся и расходы. Так, в 2022 году дополнительно потратят 36,9 млрд рублей на дорожное строительство, в том числе на создание Витебской развязки и развязки в районе Шкиперского протока, на начало работ по подготовке территории для строительства второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (от Витебской развязки до Союзного проспекта).

Кроме того, Смольный собирается увеличить расходы на создание объектов образования (+2,6 млрд рублей), на приобретение в собственность Петербурга объектов социального назначения (+1,5 млрд рублей). Также дополнительные средства переведут на субсидии общественного транспорта, субсидии теплоснабжающим организациям, на приобретение лекарств льготникам, в бюджет Территориального фонда ОМС.

Также комитет финансов предложил часть профицита направить на погашение долгов по облигационным займам.