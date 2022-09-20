Александр Беглов

Губернатор Петербурге — о заболеваемости коронавирусом:

После старта нового учебного года и похолодания в Петербурге начался сезон подъема заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе количество лабораторно подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 20%, количество госпитализаций выросло на треть по сравнению с первой неделей сентября. Общее число больных под медицинским наблюдением в Петербурге вновь превышает 50 тысяч человек.