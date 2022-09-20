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Беглов: заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла почти на 20%

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В Петербурге начался сезон подъема заболеваемости ОРВИ, гриппов и коронавирусом. За последнюю неделю число заболевших COVID-19 выросло почти на 20%.

Shutterstock.com
Александр Беглов

Губернатор Петербурге — о заболеваемости коронавирусом:

После старта нового учебного года и похолодания в Петербурге начался сезон подъема заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе количество лабораторно подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 20%, количество госпитализаций выросло на треть по сравнению с первой неделей сентября. Общее число больных под медицинским наблюдением в Петербурге вновь превышает 50 тысяч человек.

В качестве рекомендации Беглов призвал петербуржцев своевременно проходить ревакцинацию от коронавируса, привиться от гриппа и использовать средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах.

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