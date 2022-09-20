Облачно, возможны кратковременные дожди: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 20 сентября, Петербург «будет ощущать влияние тыловой части циклона», центр которого уходит на территорию Архангельской области. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В среду, по данным Леуса, в Петербурге «появится солнце, но небольшие дожди местами еще пройдут, а температура изменится мало».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +11…+13.

В четверг, 22 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, в пригородах местами до +2, днем +11…+13.