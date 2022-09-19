Госэкспертиза одобрила проект трамвая «Купчино-Шушары-Славянка» спустя три года после анонса

Как рассказали в пресс-службе Смольного, эксперты проверили «все технические и технологические решения: от искусственных сооружений до автоматизированных систем управления и энергоэффективности будущей трамвайной линии».

Планируется, что протяженность линии составит не менее 21 км, а на ней разместят 24 остановки. На линии будут курсировать 22 трамвая, каждый длиной до 30 метров и вместимостью 220 мест. Уже сейчас идут подготовительные работы на стройплощадке, возводится стройгородок.

Ранее сообщалось, скоростная трамвайная линия из Купчина до Славянки получит продолжение. «Газпромбанк» предложил Смольному реализовать еще один маршрут — из поселка Шушары до аэропорта «Пулково».

Напомним, в 2021 году в Петербурге началась реализация проекта скоростной трамвайной линии «станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка». Строительство уже началось, власти готовятся к вводу в эксплуатацию первой очереди и открытию движения в 2023 году. Но на одной линии власти останавливаться не собираются: в перспективе могут появиться и другие, реализованные в рамках государственно-частного партнерства.