Метеопредупреждение от МЧС: на Петербург надвигается штормовой ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 20 сентября в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

Напомним, по прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 19 сентября, Петербург окажется «на пути активного циклона». «Сегодня Северная столица окажется на северной периферии активного, приближающегося с юга циклона, которому немецкие метеорологи дали имя «Рейли». Он постепенно закроет небо плотными облаками, после полудня принесет дожди, которые местами, преимущественно на востоке территории, будут сильными. Ожидается порывистый ветер», — рассказал синоптик.