По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 19 сентября, Петербург окажется «на пути активного циклона». «Сегодня Северная столица окажется на северной периферии активного, приближающегося с юга циклона, которому немецкие метеорологи дали имя «Рейли». Он постепенно закроет небо плотными облаками, после полудня принесет дожди, которые местами, преимущественно на востоке территории, будут сильными. Ожидается порывистый ветер», — рассказал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северный, северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «вновь пройдут кратковременные дожди, а температура изменится мало».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 20 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода: ночью пройдет дождь, местами сильный, днем осадки приобретут кратковременный характер. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +11…+13. В среду, 21 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток ожидается +8…+10 градусов, днем +11…+13.