В Петербурге установят мемориальные доски Людмиле Вербицкой и Анатолию Рахлину

Мемориальные доски Людмиле Вербицкой, Юрию Кнорозову и Анатолию Рахлину появятся в Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. «В Петербурге появятся мемориальные доски президенту СПбГУ и почётному гражданину Петербурга Людмиле Вербицкой, историку Юрию Кнорозову и заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину. Соответствующие инициативы были одобрены Советом по мемориальным доскам», — заявил он.



Политик также добавил, что мемориальные доски появятся и в честь других выдающихся людей, трудившихся в Санкт-Петербурге. «Также будет увековечена память декана юридического факультета ЛГУ Николая Алексеева, историка Владимира Мавродина, хирурга, одного из основателей трансфузиологии в СССР Эрика Гессе, Героя России, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, автора книги «Фронтовой трамвай» Михаила Сороки», — сообщил Пиотровский.