ЗакС рассмотрит закон о выплатах родителям петербургских школьников

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение ЗакСа проект закона о ежегодных выплатах родителям петербургских школьников, сообщает издание ЗАКС.Ру. Политики предлагают выделять по 15 тысяч рублей, причем выплаты будут индексироваться ежегодно. «Проведенный анализ позволил считать, что сумма в 15 тысяч рублей будет достаточной для сборов ребенка к школе», — говорит лидер фракции Павел Иткин.

Авторы инициативы также подсчитали, что это обойдется федеральной казне в 282 миллиарда рублей. Деньги, согласно проекту, должны выделять только на ребенка с российским гражданством и родителям, проживающим на территории России. «Большое количество инициатив, которые вносила ЛДПР, казались странными, их по-разному оценивали, но через несколько лет они совершенно спокойно проходили и ложились в общее понимание происходящего. Не всегда они принимались под эгидой ЛДПР, но это уже нюансы», — подытожил Иткин.

Ранее исследователи Tinkoff Data подсчитали, что в среднем на сбор ребенка в школу требуется 13 тысяч рублей. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли отмечали, что внутри сетей динамика цен на базовые товары осталась на прошлогоднем уровне, значительно более низком по сравнению со средней стоимостью в целом.