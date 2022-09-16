«Субботняя погода хуже воскресной»: синоптик рассказал, каких погодных изменений ждать в Петербурге в ближайшие дни

В субботу в городе все сильно влияние циклона, сохраняется облачная с прояснениями погода, также возможны кратковременные дожди, ночью +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов, в дневные часы +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов.

«В воскресенье влияние циклона будет ослабевать. В облаках появится больше прояснений, а небольшие дожди пройдут лишь местами, и преимущественно ночью и в первой половине дня. Температура немного подрастет: ночью +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов, днем около +15 градусов, по области +12…+17 градусов», — добавляет Леус.

Также синоптик дал прогноз на понедельник. Из Петербурга дожди никуда не уйду, а даже наоборот, прибавятся, и возможно понижение температуры на 2-3 градуса.