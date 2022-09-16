Смольный собирается построить дороги на василеостровском намыве почти за 5 млрд. Вот список улиц

В документации говорится, что планируется провести первый этап строительства. Максимальная цена составляет 4,95 млрд рублей. Итоги конкурса намечены на 7 октября, а работы по договору необходимо завершить не позднее 4 ноября 2025 года.

Предполагается, что в 2022, 2023 и 2024 годах будет идти подготовка и разработка документации — расходы составят менее 100 млн ежегодно. Основное строительство начнется в 2025 году.

В заключении Центра госэкспертизы названы объекты строительства. В него вошли проспект Крузенштерна, улица Лисянского, улица Вадима Шефнера, улица Челюскина, бульвар Александра Грина, улица Гончарова, улица Айвазовского, Велькицкий бульвар, улица Чирикова, бульвар Головнина и проезд № 20. Как пишет «Фонтанка», согласно ситуационному плану часть уже построенных улиц собираются реконструировать.