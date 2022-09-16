Петербург стал самым популярным туристическим направлением на Международной туристической выставке в Мумбаи

На выставке презентовали совместный проект Санкт-Петербурга и Москвы «Два города — миллион впечатлений» и межрегиональные маршруты «Серебряного ожерелья России», объединяющие 11 регионов Северо-Запада нашей страны.

«Два города — миллион впечатлений» — совместный проект Санкт Петербурга и Москвы, запуск которого состоялся весной 2021 года. Его основная цель — позиционирование двух мегаполисов как единой мегадестинации, демонстрация их туристского многообразия и стимулирование туристов к повторным визитам. Задача программы – побудить жителей России относиться к этим городам как к единой большой локации.

Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России» популяризирует территории Северо-Западного федерального округа и помогает составить маршруты путешествий. В туристический маршрут входят 11 субъектов России: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Мурманская области и другие северные регионы страны.