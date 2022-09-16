«Либо аренда, либо выкуп»: власти Ленобласти выдвинули ультиматум IKEA

«По IKEA такое предложение: либо они продают свой бизнес, либо если хотят уйти, мы будем требовать передачу компании в аренду, для того чтобы сохранить производство. Либо аренда, либо выкуп. Все в лицензионном русле», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Напомним, лесопильный завод и мебельная фабрика шведской компании IKEA возобновила работу в Ленобласти 1 сентября. Название и директор остались прежними. По информации профсоюза лесных отраслей, 500 оставшихся сотрудников приступили к работе в две смены: «неделю работают, неделя простой».

Согласно данным в базе «Спарк», 16 марта компания ООО «Икеа дом», управляющая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица. Несмотря на это, как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на близкого к компании источника, IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует вновь открыть магазины и склады в течение двух лет.

Ранее компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Продавать товары IKEA также начал СДЭК. В Россию их везут из Турции.