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В Адмиралтейском районе Петербурга готовятся к расширению зоны платной парковки

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В Адмиралтейском районе с 1 ноября на 153 улицах начнет действовать новая зона платной парковки. Там установят 4 040 дорожных знаков.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», около 20% работ уже завершили. Сейчас указатели установили на 33 улицах города. Кроме того, для разграничения парковочного пространства используют синюю разметку. На сегодняшний день она есть почти на 50 улицах.

Также планируется установить 90 паркоматов в этом году, а для фиксации нарушений закупят 32 программно-аппаратных комплекса. К концу года в городе будет насчитываться 28 тысяч машиномест на 364 городских улицах.

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