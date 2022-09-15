В Адмиралтейском районе Петербурга готовятся к расширению зоны платной парковки

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», около 20% работ уже завершили. Сейчас указатели установили на 33 улицах города. Кроме того, для разграничения парковочного пространства используют синюю разметку. На сегодняшний день она есть почти на 50 улицах.

Также планируется установить 90 паркоматов в этом году, а для фиксации нарушений закупят 32 программно-аппаратных комплекса. К концу года в городе будет насчитываться 28 тысяч машиномест на 364 городских улицах.