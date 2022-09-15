Петербург занимает первую строчку в рейтинге самых любимых городов россиян

Такие результаты социологического опроса получили исследователи центра портала Superjob. Участие в голосовании принимали более 1,5 тыс. экономически активных граждан из всех округов России. Вторую строчку в рейтинге занимает Краснодарский край с 8% голосов.

«Для 3% любимые места в России — в Московской области. По 2% голосов набрали Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область. Лишь у 4% опрошенных нет любимых мест в РФ», — рассказали аналитики.

Около 8% опрошенных отметили, что обожают Дальний Восток и Камчатку. За эти регионы проголосовали по 4% респондентов. Кроме того, мужчины чаще всего говорили, что любят Байкал, Дальний Восток и Московскую область, а женщины, как правило, выбирали Петербург, Краснодарский край или Калининград.