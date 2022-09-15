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Переезд «Газпрома» принесет бюджету Петербурга до 400 млрд рублей в год

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Годовые перечисления компании «Газпром» в доходную часть бюджета Петербурга составят от 200 до 400 млрд рублей. Сюда входят и налог на прибыль, и налог на доходы физических лиц. Такую оценку в ходе Международного газового форума дал экономист и президент НИУ ВШЭ Александр Ходачек, пишет РБК Петербург.

Roofsoldier / Shutterstock.com

Он отметил, что «Газпром» и его дочерние предприятия также вносят вклад в городской бюджет за счет аренды помещений. Кроме того, переезд компании в Петербург повлияло на рост средних зарплат в городе. Приход специалистов с высокими окладами, в свою очередь, оказал эффект на отрасли, не связанные напрямую с нефтегазом.

Налоговые поступления от «Газпрома» могут принести в казну Петербурга в 2022 году около 1 трлн рублей. В 2021 году крупнейший налогоплательщик добавил в бюджет города 158 млрд рублей.

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