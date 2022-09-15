И грозы в сентябре случаются: главный синоптик Петербурга рассказал о редком погодном явлении

«Вчера в прогнозах погоды по нашему региону мы отметили грозы на сегодняшний день. Сегодня в атмосфере изменений не произошло все остается в силе. Поэтому грозы сегодня возможны вечером, да и завтра днем тоже. Сегодня ночью, да и сейчас утром они уже наблюдаются по территории Эстонии», — рассказал Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, такие явления периодически бывают. «В теплой неустойчивой массе циклона развиваются грозовые очаги даже при температуре +12…+14 градусов», — заключил он.