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И грозы в сентябре случаются: главный синоптик Петербурга рассказал о редком погодном явлении

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Даже в «убаюкивающей погоде» есть место интересному. По словам главного синоптика Петербурга, на город надвигаются грозы — редкое, но периодически случающееся погодное явление. Синоптик рассказал, когда его ждать.

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«Вчера в прогнозах погоды по нашему региону мы отметили грозы на сегодняшний день. Сегодня в атмосфере изменений не произошло все остается в силе. Поэтому грозы сегодня возможны вечером, да и завтра днем тоже. Сегодня ночью, да и сейчас утром они уже наблюдаются по территории Эстонии», — рассказал Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, такие явления периодически бывают. «В теплой неустойчивой массе циклона развиваются грозовые очаги даже при температуре +12…+14 градусов», — заключил он.

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