Как рассказали в Государственном музее городской скульптуры, львы, установленные по сторонам Дворцовой пристани-спуска к Неве, демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую «Наследие». Основные повреждения заключаются в деформации медной поверхности, трещинах, коррозиях и утратах красочного покрытия. В худшем состоянии скульптура, которая была установлена ближе к Дворцовому мосту. Вместе со Львами демонтированы чугунные станины — подставки, требующие не меньшего внимания со стороны реставраторов.

Первостепенной задачей специалистов стала расчистка скульптур и выявление дополнительных повреждений. После этого реставраторы проведут полный комплекс работ по восстановлению целостности декоративных скульптур и станин. Ожидается, что львы вернутся на Дворцовую пристань к концу 2022 года.

Статуи львов были выполнены на Александровском чугунолитейном заводе в Петербурге мастером Иоганном Прангом по модели скульптора Ивана Прокофьева и установлены на Дворцовой пристани в качестве украшения в 1832 году. Впервые львы были сняты с постаментов в 1913-1914 годах, однако достоверно не известно, проводили ли тогда реставрацию скульптур. Во время Великой отечественной войны львы не закрывались от обстрелов, поэтому получили незначительные повреждения, что позволило отправить их на восстановление только в начале 1950-х годов.

Напомним, ранее на реставрацию также отправили двух из четырех сфинксов Египетского моста через Фонтанку. Рассказываем, куда они пропали и как скоро их вернут обратно.