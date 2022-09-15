Цифра дня: 15,7 млрд рублей — столько нужно для развития коммерческой эксплуатации дронов в России

О том, что затраты на развитие инфраструктуры для обеспечения полетов грузовых беспилотников в России составят 15,7 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на итоговый протокол совещания у вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова; подлинность документа подтвердили два источника, близких к участникам совещания. В эту сумму, в частности, включена программа научно-исследовательских работ — она же предусмотрена концепцией интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России, которую премьер Михаил Мишустин утвердил в октябре 2021 года.

Для развития коммерческой эксплуатации дронов в России нужно не только финансирование, но и «терминальная инфраструктура» для беспилотной аэродоставки грузов. Для этого в зданиях необходимо оборудовать специальные площадки, на которые дроны смогут приземляться. «Это фактически вертолетная площадка. Имеет смысл размещать ее на крыше, поскольку если приземляться будет серьезный грузовой дрон, то он будет создавать вихревые потоки, которые могут повредить что-то на земле», — объясняет региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.

Как считает считает основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков, Россия как минимум на пять лет отстает от среднемирового уровня развития индустрии коммерческих беспилотников. Вопрос регулирования дронов, по его словам, не решается, и ситуация только усугубляется — проблему он видит в Минтрансе и Росавиации, которые отвечают за регулирование. «Пример Казахстана еще в 2021 году показал, что можно ввести регулирование отрасли беспилотников менее чем за два года и без существенных бюджетных затрат», — отметил эксперт.

Экспериментальный правовой режим, который призвал помочь выработать актуальное регулирование для дронов, был запущен в 2022 году в четырех регионах: Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, говорит Никифоров. По словам руководителя отдела беспилотных авиационных систем «Почты России» Антона Никифорова, в рамках эксперимента компания и ее партнеры смогут «формировать будущие «правила игры» для целой отрасли гражданской беспилотной авиации».