По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 сентября, метеорологические условия в Петербурге сформирует североатлантический циклон: днем регион будет ощущать влияние его теплого сектора, тогда как вечером окажется на пути холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В пятницу, по данным Леуса, погода изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 16 сентября, в Петербурге временами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +11…+13. В субботу дожди приобретут кратковременный характер. В ночное время суток ожидается +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14.