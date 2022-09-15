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Дневное тепло и вечернее похолодание: циклон сделает погоду в Петербурге переменчивой в течение дня

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В Петербург пришел североатлантический циклон, который сделает погоду в городе переменчивой: днем петербуржцы будут ощущать влияние его теплого сектора, а уже вечером — холодного атмосферного фронта. Публикуем прогноз синоптиков на сегодня и ближайшие дни.

Venera Salman / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 сентября, метеорологические условия в Петербурге сформирует североатлантический циклон: днем регион будет ощущать влияние его теплого сектора, тогда как вечером окажется на пути холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди. 

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В пятницу, по данным Леуса, погода изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 16 сентября, в Петербурге временами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +11…+13. В субботу дожди приобретут кратковременный характер. В ночное время суток ожидается +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14.

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