Московское шоссе в Петербурге собираются расширить еще на две полосы

Как пишет «Деловой Петербург», расширить хотят участок от развязки на Колпинское шоссе до реки Попова Ижорка. Комитет по градостроительству и архитектуре города выдал комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) задание на подготовку проекта планировки территории. Работы планируется выполнить в 2025-2027 годах.

«В ходе строительно-монтажных работ предусмотрено: уширение проезжей части с 4 до 6 полос, устройство примыкания к съезду трассы М-11, устройство тротуаров и велодорожки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, власти Петербурга перенесли сроки строительства дублера Приморского шоссе на лето 2025 года. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключит контракт на строительство Южной улицы (дублер Приморского шоссе) у «Лахта Центра» с компанией «Орион плюс».