Московское шоссе в Петербурге собираются расширить еще на две полосы

Смольный собирается расширить один из участков Московского шоссе на две полосы. На это планируют потратить 1,2 млрд руб.
Как пишет «Деловой Петербург», расширить хотят участок от развязки на Колпинское шоссе до реки Попова Ижорка. Комитет по градостроительству и архитектуре города выдал комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) задание на подготовку проекта планировки территории. Работы планируется выполнить в 2025-2027 годах.
«В ходе строительно-монтажных работ предусмотрено: уширение проезжей части с 4 до 6 полос, устройство примыкания к съезду трассы М-11, устройство тротуаров и велодорожки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, власти Петербурга перенесли сроки строительства дублера Приморского шоссе на лето 2025 года. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключит контракт на строительство Южной улицы (дублер Приморского шоссе) у «Лахта Центра» с компанией «Орион плюс».
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