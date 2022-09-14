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Вестибюль станции метро «Горный институт» в Петербурге планируют построить к 2024 году

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«Метрострой Северной столицы» начал искать подрядчика для строительства вестибюля и пешеходного перехода станции метро «Горный институт». Работы планируют завершить к январю 2024 года.

pio3 / Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», в проектной документации предусмотрено 527 млн рублей на строительство вестибюля. На данном этапе в главном станционном тоннеле возводят внутренние конструкции, наклонный ход готовят к установке эскалаторов. Вестибюль появится на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии.

Саму станцию должны ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Между «Горным институтом» и «Спасской» будет построена новая станция «Театральная». Ее в первые годы после открытия будет использоваться как на прогон — то есть на ней не будет выхода и входа, поезда будут проезжать ее без остановки.

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