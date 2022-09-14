В «Севкабель Порту» пройдет фестиваль «День резидента» с экскурсиями, мастер-классами и диджей-сетами

Участниками маркета, который откроется в рамках фестиваля, станут только резиденты «Севкабель Порта». Здесь можно будет найти платья из винтажных тканей, посуду и декор для дома, экологичные игрушки для детей, отреставрированные велосипеды, скейтборды, мягкое мороженое, финскую уху, а также послушать немного музыки от диджеев. «"Севкабель Порт" — это город в городе, а на маркете соберутся те, кто его создает», — говорят в команде общественного пространства.

Также в программе бесплатные мероприятия от резидентов: экскурсии по «Севкабель Порту», ознакомительные занятия в студии горячего стретчинга, интерактивные спектакли для детей, мастер-классы по скейтбордингу, открытая репетиция в Невидимом театре, фэшн-лекторий и другие события.

В дни фестиваля Crispy Pizza будут выпекать «Севкабель-пиццу» бар «Мачты» — готовить коктейль «Тина Морская», Мидийные Личности — варить финскую уху на открытом вохдухе, OnTap предложит продегустировать новые сорта пива, а Port Kebab — крафтовые настойки.

В рамках «Дня резидента» также организуют несколько маршрутов — в том числе «Детский», «Арт» и другие — за посещение мероприятий по которым гости будут получать печати. Самым активным команда «Севкабель Порта» обещает призы.

Фестиваль «День резидента» пройдет в «Севкабель Порту» 17 и 18 сентября. Подробности программы можно найти здесь.