По данным Смольного, с января по август включительно в Петербурге количество граждан, оформивших статус в качестве самозанятого, увеличилось более чем на 103 тысячи человек. Всего на сегодняшний день в городе их более 375 тысяч. Таким образом, по состоянию на конце августа, Петербург занимает третье место в России по количеству самозанятых — после Москвы и Московской области.

«Специальный налоговый режим для самозанятых в Петербурге был введен в 2020 году. С каждым годом количество граждан, оформивших этот статус, увеличивается. Среди основных преимуществ — удобный способ налогообложения и возможности для старта своего бизнеса», — считает губернатор Александр Беглов.

Средний возраст самозанятых в России 35 лет — это данные Федеральной налоговой службы Основные направления деятельности — услуги такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства. Наиболее высокооплачиваемые профессии — IT-специалист, финансист, юрист, консультант, проектировщик, строитель.

В Петербурге для самозанятых введены меры поддержки. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса может предоставлять им льготные займы от 50 до 500 тысяч рублей без залога на срок от 3 до 24 месяцев под 3% годовых. Городской Центр развития и поддержки предпринимательства проводит обучающие мероприятия.