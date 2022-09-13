В 10 районах Петербурга будут ограничивать движение автомобилей. Вот список перекрытий

Проезд по улице Некрасова у дома 30 по улице Маяковского будет ограничен с 15 сентября до 1 мая 2024 года. Там будут ремонтировать фасад. На набережной Мойки и улице Декабристов установят строительные леса и пешеходную галерею. Работы продлятся до 30 апреля 2024 года.

Из-за этого ограничат движение по набережной Мойки и улице Декабристов у дома 96 по набережной Мойки от улицы Глинки до Прачечного переулка и по улице Декабристов у дома 96 по набережной Мойки от Львиного переулка до улицы Глинки. На Загородном проспекте на участке от Введенского канала до Пионерской площади будут прокладывать электрокабель и устанавливать опоры освещения. По этой причине с 15 по 23 сентября ограничат проезд по нечетной стороне проспекта от Большого Казачьего переулка до Введенского канала.

До 12 октября 2024 года движение по набережной реки Карповки от улицы Литераторов до Каменноостровского проспекта будет ограничено. На Петроградской стороне установят пешеходную галерею, которая сузит дорогу для автомобилей на улице Профессора Попова и набережной Карповки.

До 9 октября перекроют движение по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы. Там будут прокладывать газопровод. С 15 по 16 сентября закроют проезд по улице Трефолева от проспекта Стачек до проспекта Маршала Говорова. На участке улицы от проспекта Стачек до тупика планируют отремонтировать дорогу.

С 15 по 17 сентября перекроют движение у дома 8 по улице Громова от Рижской улицы до Гранитной улицы. Там собираются ремонтировать инженерные коммуникации.

В Московском районе сразу два ограничения. До 15 октября из-за реконструкции светофора ограничат проезд по перекрестку проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы. До 29 сентября перекроют Малую Митрофаньевскую улицу от Митрофаньевского шоссе до Западного Митрофаньевского проезда. Там будут прокладывать теплосеть.

В Красном Селе с 15 по 19 сентября собираются проводить ремонт дороги. Так, движение перекроют по Театральной улице от улицы Восстания до Гатчинского шоссе.

В Зеленогорске с 15 по 16 сентября для строительства газопровода закроют перекресток Кривоносовской улицы и Деповской улицы. Объезжать предполагается по проспекту Ленина, улице Героев и Путейской улице. А в Ломоносове из-за строительства инженерных сетей ограничат проезд у дома 16 по Заводской улице от Заводского переулка до Полевой улицы. Ограничения будут действовать с 15 по 21 сентября.