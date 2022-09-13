Видео дня: в Ленинградском зоопарке представили нового жителя — черного ягуара

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что ягуара так долго не показывали из-за карантинных мер: животное проходило все ветеринарные обследования и привыкал к новой среде. И теперь он живет рядом со своей бабушкой Агнессой.

«17 сентября Ричу исполнится год, а взрослыми особями крупные кошачьи становятся в возрасте 3-4 лет. Сотрудники по уходу за хищниками отмечают, что по характеру маленький ягуар очень спокойный и осторожный, любит созерцать и анализировать. Восторг у Рича вызывают любимые игрушки — картонные коробки и ивовые веники», — рассказали в зоосаде.

Сотрудники учреждения отметили, что пока Ричард еще стесняется людей, поэтому посетителей просят не пугать его и не тревожить.