На новогоднее украшение Петербурга собираются потратить более 600 млн рублей

Он отметил, что новые украшения разместят над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде. Также полностью обновят световое оформление Дома книги и здания Биржи, которое откроют после капитального ремонта. «Все украшения будут выдержаны в едином художественном стиле», – добавил он.

Кроме того, на Дворцовой площади в новогоднюю ночь проведут концерт и гуляния после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Также для петербуржцев организуют ледовый каток на Конюшенной площади. Открыть его планируют уже в начале декабря. Еще один каток обустроят на Манежной площади, где пройдет рождественская ярмарка.