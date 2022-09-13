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На новогоднее украшение Петербурга собираются потратить более 600 млн рублей

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На новогоднее оформление Петербурга к Новому 2023 году собираются потратить 600 млн рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем telegram-канале.

Shutterstock.com

Он отметил, что новые украшения разместят над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде. Также полностью обновят световое оформление Дома книги и здания Биржи, которое откроют после капитального ремонта. «Все украшения будут выдержаны в едином художественном стиле», – добавил он.

Кроме того, на Дворцовой площади в новогоднюю ночь проведут концерт и гуляния после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Также для петербуржцев организуют ледовый каток на Конюшенной площади. Открыть его планируют уже в начале декабря. Еще один каток обустроят на Манежной площади, где пройдет рождественская ярмарка.

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