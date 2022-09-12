На два года ограничат движение по Каменноостровскому проспекту и улице Профессора Попова

На участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекте Чернышевского будут прокладывать электрокабель. Поэтому с 14 по 18 сентября ведут ограничения движения по Шпалерной от Потемкинской улицы до проспекта Чернышевского, а до 22 сентября — по проспекту Чернышевского у Шпалерной улицы.

На Петроградской стороне разместят пешеходную галерею по улице Профессора Попова и набережной реки Карповки. С 14 сентября по 13 октября 2024 года будет действовать ограничение для автомобилистов по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

Почти на год временное ограждение появится во Фрунзенском районе. Так, с 14 сентября 2022 года по 11 октября 2023 года будет ограничен проезд у дома 251 по Лиговскому проспекту от Прилукской улицы до Расстанной улицы.

Из-за ремонта Приморского шоссе на два дня перекроют Яхтенную улицу: 14 и 17 сентября для проезда закроют участок Яхтенной у Приморского шоссе. Работы по прокладке электрокабеля внесут коррективы в движение по боковым проездам проспекта Тореза от Рашетовой улицы до Манчестерской улицы до 3 октября.

С 14 по 17 сентября из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение у дома 1 по Михайловскому переулку от улицы Щвецова до Балтийской улицы. Объезд разрешен по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова. В Пушкине до 27 сентября ограничат движение у дома 8 по Детскосельскому бульвару. Там строят въезд-выезд.