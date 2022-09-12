Смольный собирается в два раза увеличит количество видеокамер на улицах Петербурга

Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, который провел первую встречу с сотрудниками предприятий «цифрового» блока правительства в Городском мониторинговом центре, куда стекаются данные о происшествиях с систем видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений ПДД и сообщения системы 112, пишет «Деловой Петербург».

«В планах — увеличить количество видеокамер до 120 тысяч, чтобы достигнуть максимальной скорости реагирования и проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами», — говорится в сообщении аппарата.

Кроме того, в 2023 году хотят установить порядка 280 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации на 70 городских перекрестках. По данным Смольного, при наличии камер показатели аварийности снижаются.

Также в программу «Безопасный город» входит проект «Умный двор». С его помощью хотят сделать безопасными дворы и парадные Петербурга. Сейчас в городе в разных районах города установлено более 21 тысячи управляемых устройств мониторинга. В планах Смольного разместить еще 6 тысяч.