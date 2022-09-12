«Санкт-Петербург: умеренно тепло и без дождей. Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать гребень антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы», — дал прогноз на понедельник, 12 сентября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19. Ветер ожидается южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

Во вторник, по данным Леуса, погода в Петербурге изменится незначительно.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 13 сентября, ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха в ночное время суток составит +5…+7 градусов, в окрестностях до +1, днем +15…+17.

В среду, 14 сентября, в Петербурге будет облачно с прояснениями: ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +9…+11 градусов, днем +15…+17.