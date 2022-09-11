В понедельник центр Петербурга перекроют из-за крестного хода

В понедельник, 12 сентября, часть центра Петербурга перекроют для транспорта в связи с крестным ходом от Казанского собора до площади Александра Невского. Первые ограничения вступят в силу уже сегодня вечером. Так с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября запретят остановку на площади Александра Невского, а также сузят проезжую часть на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд) — сообщает пресс-служба комитета по транспорту.