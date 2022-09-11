В понедельник центр Петербурга перекроют из-за крестного хода

12 сентября в центре Петербурга перекроют движение для транспорта. Ограничение связано с крестным ходом в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
В понедельник, 12 сентября, часть центра Петербурга перекроют для транспорта в связи с крестным ходом от Казанского собора до площади Александра Невского. Первые ограничения вступят в силу уже сегодня вечером. Так с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября запретят остановку на площади Александра Невского, а также сузят проезжую часть на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд) — сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
Вот полный список ограничений:
- С 10:00 до 13:30 будет прекращено движение на следующих участках: Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского и площадь Александра Невского;
- С полуночи до 23:59 будет запрещена остановка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.
Также в понедельник изменятся трассы автобусов №3, 7, 8, 15, 24, 27, 26, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 141, 169А, 181, 191, 253, троллейбусов №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22 и трамвая №3.
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