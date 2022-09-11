Сентябрьское похолодание стало самым длинным за последние 137 лет

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале подвел итоги первых десяти дней сентября. «Вот и закончилась эта холодная первая декада сентября 2022 года. В Санкт-Петербурге она рекордной не стала, 1885 год остался первым из самых холодных, но на втором месте закрепилась уверенно, перекрыв минимальные температуры начала сентября всех лет прошлого века. Получается, что за 137 лет в Санкт-Петербурге впервые сложились такие погодные условия, что холодная воздушная масса пришедшая с севера так продолжительно задержалась в нашем регионе», — написал он.

Также согласно опубликованному графику с 1 по 10 сентября среднесуточная температура в Петербурге составила +9,5 градусов. Холоднее было только в 1885 году, когда этот показатель равнялся +9,3 градуса.

Напомним, что 10 сентября стало самым теплым днем первой декады сентября в Петербурге. Воздух в городе прогрелся до +15 градусов.

Уже с четверга в Петербурге стартовало периодическое протапливание. В первую очередь начали обогревать школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социальной защиты, тепло запустили и в некоторых жилых домах.