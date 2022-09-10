10 сентября стало самым теплым днем осени в Петербурге

10 сентября синоптики зафиксировали самый теплый осенний день. Воздух в городе прогрелся до +15 градусов — об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«С одной стороны, появились сообщения о подачи тепла в некоторые районы Северной столицы, а с другой стороны, сегодняшний день в городе на Неве стал самым тёплым с начал календарной осени. К полудню воздух на городской метеостанции прогрелся до +14,7 градусов, а до этого самая высокая температура сентября фиксировалась в минувшую пятницу, тогда термометры показали +14 градусов ровно. К 13 часам температура превысила отметку в +15 градусов», — заявил синоптик.

Завтра Петербург ждет переменная облачность без дождей, а ночью местами будут туманы. Температура воздуха ночью составит +4...+6 градусов, днем +15...+17 градусов.