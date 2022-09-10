В Петербурге прошел «Такс-парад». Посмотрите на питомцев в костюмах ватрушки, Чиполлино и острого перца

В Академическом саду прошел юбилейный десятый парад такс. В этом году главной темой стала гастрономия. Питомцев наряжали в различные тематические костюмы.
Главная задача фестиваля не только провести время с животными на свежем воздухе. В первую очередь, организаторы рассчитывают помочь бездомным и больным животным.
Среди участников можно было встретить собак в костюме ватрушки, поваров, пончика и даже морковки.
Даже на таких парадах есть свои легенды. Собака по кличке Марта участвовала во всех фестивалях.
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