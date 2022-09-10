К концу века Финский залив отступит на 200 метров. Рассказываем, что это значит для Петербурга

Береговая линия Финского залива в Петербурге отступает на 25-50 сантиметров каждый год. Об этом рассказали во время круглого стола комиссии по охране окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления «Подготовка к климатическим изменениям на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

«В настоящее время средняя скорость отступания береговой линии составляет от 25 сантиметров до 50 сантиметров в год, а максимальная скорость отступления - до 2 метров в год. Рекордное отступление берегов Финского залива на 10 метров было отмечено в декабре 2011 года в Комарово, а в феврале 2020 года был уничтожен обустроенный за 56 миллионов рублей пляж в Лисьем Носу», — заявил член Русского географического общества Михаил Герштейн.

Также эксперт отмечает, что такая тенденция приведет к тому, что к концу века берег удалится на 200 метров. Таким образом, будет потеряно до 779 гектар площади только в пределах Петербурга, особенно в Курортном районе.

По словам Герштейна, проблема решается путем строительства намывных территорий, например порта «Морской фасад» или Комплекса защитных сооружений.

На постройку новых укреплений береговой линии Петербурга потребуется около 7 миллиардов рублей. «По предварительным расчетам, работа по укреплению берегов Курортного района будет стоить около 2,5 млрд рублей. В границах всего города - около 7 млрд рублей», — подытожил эксперт.