Нарисованные глаза на скульптуре Петронии Примы в Летнем саду стали поводом для возбуждения уголовного дела

«В рамках проверочных мероприятий установлено, что 5 сентября 2022 года на скульптуре "Бюст Петронии Примы", входящей в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Летний сад", обнаружены повреждения в виде изображения глаз маркером черного цвета. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Вандалу по данной статье может грозить либо штраф до трех миллионов рублей, либо три года лишения свободы. Сейчас скульптуру удалось отчистить от маркерных следов, но на это потребовалось несколько дней и 16,5 тыс. рублей.

Напомним, 5 сентября неизвестные пририсовали глаза скульптуре «Петрония Прима, жена императора Вителлия» в Летнем саду. Сейчас в Русском музее пытаются привести ее в порядок: реставраторам приходится накладывать компрессы со специальным раствором, чтобы убрать следы маркера.

В Петербурге вторая скульптура за неделю получила глаза. На этот раз зрачки пририсовали Остапу Бендеру, герою романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Рассказываем, что об этом известно.