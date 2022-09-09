Тепло и солнце возвращаются в Петербург! Какой будет погода на грядущих выходных?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 сентября, Петербург окажется под влиянием скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе над городом станет меньше и обойдется без дождей, а температурные показатели начнут постепенно повышаться.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по данным Леуса, в Петербурге «без осадков и до +15…+17 градусов».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра 10 сентября, ночью местами слабый туман, в течение суток без осадков. Температура воздуха в ночное время +3…+5 градусов, в окрестностях местами до нуля, днем синоптики ведомства прогнозируют чуть меньше, чем специалист центра «Фобос»: от 13 до 15 градусов со знаком «плюс».

В воскресенье, 11 сентября, также обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, в окрестностях вновь до нуля, днем прогреется до +14…+16.