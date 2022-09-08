Фонд «Внимание» возобновил волонтерские акции в Петербурге. Ближайшая — по расчистке камина

«В ближайшую пятницу мы поможем жителям доходного дома Романова очистить старинный камин от многочисленных слоёв краски. В этом деле жителям потребуется помощь волонтеров, поэтому мы приглашаем к участию всех желающих старше 18 лет. Работы будут проводиться под руководством сотрудников фонда, а вы сможете помочь нашему городу стать краше!» — поделились во «Внимании».

Акция по расчистке камина от краски, а также метлахской плитки от пыли пройдет в пятницу, 9 сентября: первая смена продлится с 11:00 до 13:00, вторая — с 13:00 до 15:00, третья — с 15:00 до 17:00. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке. «Возьмите с собой одежду, которую вам будет не жалко и в которой вам будет комфортно работать в помещении. Мы обеспечим вас респираторами, очками и перчатками для безопасной работы», — говорят в фонде.

Дом №47 по Суворовскому проспекту построен в 1901-1903 годах для потомственного почетного гражданина Романова. В одной из парадных собственники особенно следят за состоянием лестницы — еще в 1990-х годах они сделали первый ремонт сообща. Весной 2021 года здесь вновь начались работы — этого жильцы добились от управляющей компании. Фонд «Внимание» помог с реставрацией исторических входных дверей — посмотрите, как они теперь выглядят.