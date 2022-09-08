В Смольном назвали сроки запуска отопительного сезона

Речь идет о постепенном включении источников теплоснабжения для возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления. В первую очередь отопление запустят в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

В пресс-службе также добавили, что переход на регулярное отопление начнется тогда, когда в Петербурге установится среднесуточная температура воздуха в +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Напомним, в Ленинградской области периодическое протапливание стартовало с 6 сентября. Первым стал самый северо-восточный район региона — Подпорожский.