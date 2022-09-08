В Петербурге запускается Департамент защиты города — школа волонтеров для детей

Департамент защиты города — круглогодичная просветительская программа, разработанная петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Участниками могут стать петербуржцы в возрасте 7-13 лет: им предстоит познакомиться с градозащитным движением Петербурга, провести ревизию музейных экспонатов и найти из владельцев, создать собственный проект «второй жизни» исторического здания, провести дебаты и принять решение о сносе или сохранении дома, поучаствовать в реставрации. Также на протяжении всего курса петербуржцы смогут ближе познакомиться с городом и научиться обращать внимание на детали.

«Каждый ребенок сможет в легкой и непринужденной форме получить знания об историко-культурных объектах нашего города, научиться беречь и хранить наш город и, самое главное, получить удовольствие от проведенного времени в кругу сверстников», — говорят организаторы.

Открытие Департамента защиты города запланировано на 17 сентября. В рамках курса будет организовано несколько групп: для детей 7-8 лет — занятия будут проходить по субботам в 14:00, 9-10 лет — по субботам в 16:00, 11-13 лет — по вторникам в 18:00. Полуторачасовые занятия проводит экскурсовод, создательница настольной игры «Невский проспект: от Адмиралтейства до Фонтанки» Софья Жемулина в пространстве на Захарьевской улице, 14. Участие бесплатное по предварительной регистрации.