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Чего ждать от погоды в Петербурге: заморозки или потепление? Главный синоптик города дал ответ

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Ждать ли в Петербурге потепления, или сохраниться заморозки как в Ленобласти? Спойлер: будет и то, и другое. Подробнее о прогнозе погод на ближайшую неделю сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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«Сегодня ночью через Санкт-Петербург прошел холодный атмосферный фронт, ветер снова повернул к северному направлению, и холодная воздушная масса с севера опять начала вторгаться в наши районы. Так что предстоящие дни будет еще холодно. Кратковременные дожди пройдут сегодня и завтра в отдельных районах, а затем осадки прекратятся», — пишет Колесов в своем канале.

По словам синоптика, в Ленобласти с 8 по 11 сентября вероятны заморозки. По этому поводу Гидрометцентр накануне опубликовал штормовое предупреждение о заморозках по территории области и соседних областей.

«В ночные и утренние часы местами температура воздуха будет понижаться до -1…-3 градусов. Но эти районы предсказать трудно, там, где будут прояснения, там и могут наблюдаться заморозки», — отмечает Колесов.

В Петербурге сильных заморозков ждать не стоит, в ночные часы воздух будет прогреваться до +3…+5 градусов, только в окрестностях может наблюдаться понижение температуры до 0 градусов. А уже с выходных тепло начнет возвращаться в Петербург.

«Уже с выходных дней антициклон, который будет смещаться на юг через наши районы, начнет прогреваться и дневные температуры повысятся. Так что следим дальше за развитием атмосферных процессов. На следующей неделе потепление все еще ждем», — подытожил синоптик.

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