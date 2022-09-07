По словам Матвеева, которые приводит «Закс.ру», базовый тариф на проезд в 2023 году может увеличиться на 8,22% — и эта цифра касается не только метрополитена, но и остальных видов общественного транспорта. На сегодняшний день разовый проезд в городской подземке обходится в 65 рублей, в случае повышения на указанный процент стоимость жетона поднимется до 70 рублей.

Ранее о повышении стоимости поездки в метро до 70 рублей в 2023 году также писала «Фонтанка» со ссылкой на заявку Комитета по транспорту Петербурга на дополнительное финансирование. Согласно документу, разовая стоимость проезда в метрополитене может увеличиться с 65 до 70 рублей, по единому электронному билету — с 45 до 49. В наземном транспорте поездка может подорожать с 60 до 65 рублей, по проездному — с 40 до 43.

Окончательная стоимость проезда на грядущий год устанавливается ближе к концу текущего на специальном совещании правительства Петербурга. В принятии решения участвуют не только перевозчики, но также тарифный и финансовый блоки Смольного.