Петербуржцы и москвичи больше других обеспокоены своим положением на рынке труда

Как рассказали «Собака.ru» аналитики hh.ru, настроения соискателей на российском рынке труда в третьем квартале 2022 года стали чуть оптимистичнее, чем в прошлом: общий индекс самочувствия поднялся до отметки -0,07 пункта — это на 0,02 пункта выше, чем во втором квартале. В разрезе профессий самые мрачные настроения у работников сферы искусства и развлечений, а также у представителей IT-сферы. Позитивнее остальных настроены соискатели из области медицины, туризма и строительства.

«Рост депрессивных настроений среди IT-специалистов в третьем квартале может объясняться сокращением числа вакансий после введения антироссийских санкций. Объем IT-вакансий в России после февраля снизился на треть. При этом их количество с апреля по август остается достаточно стабильным — на уровне 85 тыс. в месяц. То есть пока нельзя говорить о стабильном негативном тренде в отношении IT-вакансий, скорее об одномоментном эффекте, который IT-специалисты продолжают с весны ощущать на себе», — объясняют аналитики.

Пессимистичнее всего в третьем квартале, как и во втором, настроены соискатели из Москвы и Московской области. Также большую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают респонденты из Северо-Западного федерального округа, Петербурга и Ленинградской области. «Таким образом, жители СЗФО на втором месте после москвичей по неудовлетворенности своим положением на рынке труда на данный момент», — констатируют аналитики. Стабильнее всего себя ощущают жители Сибири. Однако ни в одном из федеральных округов положительный индекс самочувствия соискателей не выявлен.