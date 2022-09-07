Смольный собирается потратить сверхплановые доходы на социальную сферу и развязку с ЗСД

Как рассказали в пресс-службе Смольного, дополнительные доходы поступили в казну города из-за выросших поступлений по всем основным бюджетообразующим отраслям. Сверхплановые доходы собираются потратить на дополнительные меры соцподдержки. Эту статью расходов планируют увеличить на 1,5 млрд рублей.

Около 1,8 млрд рублей израсходуют на покупку лекарств для льготников. Территориальная программа обязательного медицинского страхования получит дополнительно 9,4 млрд рублей.

Помимо этого, на 1 млрд рублей поднимут выплаты гражданам на покупку или строительство жилья, что позволит обеспечить жильем еще 315 семей, считают в Смольном. Транспортные предприятия и теплоснабжающие организации получат дополнительные субсидии в 5,1 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно. Это позволит сдерживать цены на проезд и тарифы ына ЖКХ.

Также в Смольном хотят увеличить финансирование строительства Шкиперской развязки с ЗСД и Витебской развязки, которая является первым этапом строительства Широтной магистрали скоростного движения. Планируется также начать подготовку территории для строительства второго этапа ШМСД Союзного проспекта с мостом через Неву.