Есть надежда на потепление: синоптик дал прогноз погоды в Петербурге на ближайшие дни

В Петербурге в среду сохранится холодная погода. Однако уже с четверга все может измениться. Причем, в лучшую сторону: без дождей и с потеплением. Рассказываем подробнее.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в среду, 7 сентября, в городе будет ощущаться влияние западной периферии циклонического вихря.

«В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — сообщает Леус.

Синоптик отмечает, что в четверг количество дождей уменьшится в регионе, но температура воздуха почти не изменится. А в пятницу СЗ УГМС прогнозирует переменную облачность без осадков, ночью местами до 0 градусов, а вот днем воздух будет прогреваться до +12...+14 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября сохранится облачная погода, днем с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до +7…+9 градусов, в окрестностях местами до +5, днем она будет доходить до +10…+12 градусов.