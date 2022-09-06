В Петербурге на один день сделают проезд бесплатным. Вот для кого

Ветераны в этот день смогут проехать бесплатно на всех видах наземного транспорта и метро, отметили в ГКУ «Организатор перевозок». В организации отметили, что право на льготу необходимо подтвердить соответствующим документом.

Бесплатно проехать на общественном транспорте смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. При этом актуальное гражданство и место жительства не имеют значения.