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В Петербурге на один день сделают проезд бесплатным. Вот для кого

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Транспорт Петербурга на один день сделают бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны по случаю Дня памяти жертв блокады, который проходит 8 сентября.

Kosmogenez / Shutterstock.com

Ветераны в этот день смогут проехать бесплатно на всех видах наземного транспорта и метро, отметили в ГКУ «Организатор перевозок». В организации отметили, что право на льготу необходимо подтвердить соответствующим документом.

Бесплатно проехать на общественном транспорте смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. При этом актуальное гражданство и место жительства не имеют значения.

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