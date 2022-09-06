В Петербурге планируют отремонтировать Речной вокзал у метро «Пролетарская»

В Петербурге собираются реконструировать Речной вокзал у метро «Пролетарская». Этим планируют заняться в следующем году. Об этом рассказал глава комитета по транспорту в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023-2025 годы Валентин Енокаев.
Он подчеркнул, что этот объект недавно перешел в ведение комитета по транспорту. «Мы планируем его приводить в надлежащее состояние через ремонт и, возможно, реконструкцию. В следующем году, скорее всего, приступим к эскизированию», — отметил чиновник.
Как пишет «Фонтанка» со слов Енокаева, есть также вероятность, что там могут построить новый терминал: «Был план строительства речного вокзала на «Морском фасаде», на сегодняшний день задача не снята. Но в связи с падением пассажиропотока круизных лайнеров концепция эксплуатации «Морского фасада» на данный момент пересматривается».
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