В Петербурге планируют отремонтировать Речной вокзал у метро «Пролетарская»

Он подчеркнул, что этот объект недавно перешел в ведение комитета по транспорту. «Мы планируем его приводить в надлежащее состояние через ремонт и, возможно, реконструкцию. В следующем году, скорее всего, приступим к эскизированию», — отметил чиновник.

Как пишет «Фонтанка» со слов Енокаева, есть также вероятность, что там могут построить новый терминал: «Был план строительства речного вокзала на «Морском фасаде», на сегодняшний день задача не снята. Но в связи с падением пассажиропотока круизных лайнеров концепция эксплуатации «Морского фасада» на данный момент пересматривается».