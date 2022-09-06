«Первым по традиции начал давать тепло самый северо-восточный район региона — Подпорожский. 16 местных котельных постепенно запускаются. Сначала тепло поступает на объекты социальной сферы: в школы, больницы, детские сады. Потом придет очередь жилых домов — их в Подпорожском районе планируют перевести на постоянное отопление до 15 сентября. После этого будут подключаться организации», — сообщили в администрации региона.

Помимо Подпорожского, сегодня также началось протапливание в Тосненском и Тихвинском районах: тепло приходит в объекты здравоохранения и образования. Завтра, 7 сентября, батареи станут теплее в Гатчинском районе.

Периодическое протапливание позволяет убедиться в полной готовности инфраструктуры к отопительному сезону, а также не дать жителям замерзнуть в прохладные дни. Непрерывный отопительный сезон начинается в том случае, когда когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов, однако по решению администрации он может стартовать и раньше.

Жилищный комитет Петербурга накануне сообщал о том, что дома в городе к началу отопительного сезона готовы. «Сейчас все дома, на которых идет ремонт теплоснабжения, готовы к отопительному сезону и непостоянству погоды. Остаются работы по устранению замечаний, настройке систем. Перед Фондом [капитального ремонта] стояла задача, чтобы коммуникации появились в домах до наступления холодов», — отмечали в комитете. Однако точных сроков старта отопительного сезона пока нет, «следующий контрольный рубеж» — 15 сентября.