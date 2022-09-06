Начало сентября в Петербурге стало самым холодным за последние 106 лет

«Приняв эстафету холода от 1 сентября, начало месяца тоже стало запоминающимся. Побить рекорды не удается, но серьезно отметиться получилось. Температура первой пятидневки сентября в Санкт-Петербурге составила +9,1 градус, а такого значения не наблюдалось в городе 106 лет. Более низкая температура в первую пятидневку сентября была отмечена только в начале прошлого века, которое было очень холодным. В 1916 году средняя температура пятидневки составляла +8,9 градуса, в 1906 еще ниже — +8,8 градуса, а в 1901 всего +8,0 градусов», — подвел итоги первых шести дней сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сентябрь 2021 года в свою очередь, также был холодным — впервые за 25 лет. Однако в текущем году первый календарный месяц осени оказался еще холоднее — по словам Колесова, «на целый градус». «Прямо зависимость какая-то выстраивается», — отметил он.

Согласно прогнозу синоптика, до конца декады характер погоды в Петербурге не изменится. «Немного теплее» станет ближе к выходным. «Поэтому первая декада сентября в этом году тоже пойдет на рекорд по холоду. А что войдет в первые значения самых холодных, вполне вероятно», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 7 сентября, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +10…+12. В четверг, 8 сентября, местами также пройдет небольшой кратковременный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +4…+6, в окрестностях местами до +1, днем +10…+12.

В Ленинградской области уже фиксируются первые заморозки. Сегодня ночью столбики термометров опустились до -1 градуса, днем же воздух прогреется до +10..+15. Вновь холодно будет в ночь на четверг, 8 сентября, когда температура опустится до -2 градуса.